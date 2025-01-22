無修正のアダルトビデオをネットで販売した疑いで映像制作会社の社長らが逮捕されました。映像制作会社の社長林宗平容疑者ら5人はインターネットで無修正のアダルトビデオのデータを販売するなどした疑いがもたれています。林容疑者らは「Qスト」というアダルト動画サイトを運営し、モザイクのかかっていない動画を配信していました。会社からは2400点近くのアダルトビデオが押収されていて、林容疑者らは2年間でおよそ3億8000万円