全日本空輸（ANA）は、名古屋/中部〜熊本線を3月29日をもって運休する。現在は1日2往復を運航している。機材はボーイング737-800型機を使用し、ANAウイングスが運航を担っている。11月の座席利用率は72.7％だった。名古屋と熊本間は、フジドリームエアラインズ（FDA）の名古屋/小牧〜熊本線も1日1往復を減便する。ゴールデンウィークやお盆、夏休みの繁忙期のみ1日最大4往復を運航する。