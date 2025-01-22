オイシックス・ラ・大地が展開する「Oisix」は1月20日、「オイシックス・ラ・大地 2025年ねぎ調査」の結果を発表した。同調査は1月7日〜10日、全国の20代〜50代の男女881名を対象に、インターネットで実施した。白ねぎと青ねぎのどちらをよく食べるか尋ねたところ、39%が「白ねぎ」、25%が「白ねぎも青ねぎもどちらもよく食べる」と回答した。Q1.普段、白ねぎ(長ねぎ)と青ねぎ(小ねぎ)のどちらをよく食べますか「白ねぎをよく食べ