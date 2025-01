ドナルド・トランプ大統領の温情でアメリカでの全面禁止を一時免れたTikTokにおいて、地域によってトランプ大統領に否定的なトピックの検索がロックされていることが判明しました。Anti-Trump Searches Appear Hidden on TikTok After App Comes Back Online: 'TikTok is Now Trump's Propaganda' | IBTimeshttps://www.ibtimes.com/anti-trump-searches-appear-hidden-tiktok-after-app-comes-back-online-tiktok-now-trumps-3760