悲願のJ１制覇を目ざすFC東京は今季、松橋力蔵監督のもと新たなスタートを切る。東京都調布市生まれで現在56歳の新指揮官は、以前に横浜F・マリノスでコーチを務めており、仲川輝人と遠藤渓太にとっては、再タッグを組むこととなった。改めて共闘するにあたり、沖縄キャンプ中の１月20日、仲川に“リキさん”について尋ねると、「監督としては初めて」と前置きしたうえで、期待感たっぷりにこう伝えてくれた。「引き出しの多さ