殿堂入りを果たしたイチロー氏（５１＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）をヤンキース時代の元同僚の?ザ・キャプテン?デレク・ジーター氏（５０）が祝福した。イチロー氏は２０１２年から１４年までヤンキースに在籍。ジーター氏は２０２０年に殿堂入りを果たしたが、同じく１票足りない９９・７％で選出されている。「イチローは対戦しながら常に尊敬していた選手だった。また、彼と一緒にプレーし、個人的なレベ