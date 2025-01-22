瀬戸内地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。午後も日ざしが多いものの、夜は気圧の谷の影響で次第に曇るでしょう。日中の最高気温は14度前後で、21日よりやや高い予想です。3月中旬並みの陽気で、日ざしがポカポカと暖かく感じられそうです。 23日は気圧の谷の影響を受ける見込みです。朝から各地で雲が多く、岡山県で晴れるのは夕方からとなるでしょう。香川県では昼ごろから時おり晴れ間が戻りそうです。23日朝の最低