Michelle Nichols[国連 ２１日 ロイター] - イスラエルとパレスチナのイスラム組織ハマス間の停戦開始から３日目となる２１日、支援トラック約９００台がパレスチナ自治区ガザに入った。国連当局者によると、これまでのところ大きな治安問題は発生していないもよう。ガザに入った支援トラックは３日間で２４００台以上となった。１５カ月に及ぶ戦争の中で国連の人道支援は、イスラエルの軍事作戦、イスラエルによるガザ地区の