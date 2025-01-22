香川県高松市の審議会は、市議の報酬や市長の給料などについて、28年ぶりの引き上げを答申しました。政務活動費については据え置きが適当としています。 【写真を見る】高松市の審議会が市長の給料などについて28年ぶりの引き上げを答申【香川】 審議会の関谷会長から高松市の大西市長に答申書が手渡されました。市議の報酬や特別職の給料については1997年以来引き上げられておらず、ほかの中核市と比べて低水準であることや物価