Arathy Somasekhar[２２日 ロイター] - ２２日アジア時間の原油先物価格は、ほぼ変わらず。市場はトランプ大統領によるエネルギー緊急事態宣言やその影響を見極めようとしている。０１２０ＧＭＴ（日本時間１０時２０分）時点で北海ブレント先物は０．０３ドル安の１バレル＝７９．２６ドル。米ＷＴＩ先物３月限は０．０９ドル安の７５．７４ドル。トランプ氏は、エネルギーに関する国家非常事態を宣言する大統領令に署名する