All About ニュース編集部は、2024年11月14〜28日の期間で全国10〜70代の男女354人を対象に「STARTO ENTERTAINMENT所属の40,50代タレント」に関するアンケート調査を実施しました。多くのファンを魅了する男性アイドルや俳優が多数所属しているSTARTO ENTERTAINMENT（以下、STARTO社）。今回は、「バラエティー力が高いと思うSTARTO社所属の40,50代タレント」ランキングを紹介します！※「STARTO社所属のタレント」とは、2024年11