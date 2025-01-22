イングランド・プレミアリーグの名門マンチェスター・ユナイテッドに所属する同代表ＦＷマーカス・ラッシュフォード（２７）のスペイン１部バルセロナ移籍に新たな問題が浮上している。今冬のマンＵ退団を示唆したラッシュフォードはイタリア１部ＡＣミランと破談となり、本命のバルセロナ入りが濃厚とみられている。英紙「サン」によると、同選手の代理人はラッシュフォードの獲得に強い意欲を示しているバルセロナでスポーツ