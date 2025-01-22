お笑いコンビ・ヤーレンズの楢原真樹さんは1月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・真空ジェシカの川北茂澄さんのオフショットを公開しました。【実際の投稿：ヤーレンズ楢原、人気芸人のオフ姿を公開】「楽しいラジオありがとうございました」楢原さんは「ダダダ団お聞き頂きありがとうございました！文字数多すぎて疲れたと思います。僕も疲れました。でも真空とは相性いいと思います。楽しかったしな」とつづ