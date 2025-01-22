欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグ第７戦（２１日＝日本時間２２日）、日本代表ＭＦ遠藤航（３１）の所属する首位のリバプール（イングランド）はホームでリール（フランス）に２―１で競り勝った。ＣＬ７連勝で８位以上を確定させ、一番乗りで決勝トーナメント進出となる１６強入りを決めた。リバプールは前半３４分にエジプト代表ＦＷモハメド・サラーのゴールで先制するも後半１７分に同点弾を許した。しかし遠藤