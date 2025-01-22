22日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝155円台前半で取引された。午前10時現在は前日比27銭円高ドル安の1ドル＝155円40〜45銭。ユーロは46銭円安ユーロ高の1ユーロ＝161円94銭〜162円06銭。トランプ米大統領の関税政策が日本経済にも影響を及ぼす可能性があるとの懸念から、ドルを買う動きが先行。その後は、日銀が23、24日に開く金融政策決定会合で利上げに動くとの見方から円が買われた。トランプ氏の就任直後