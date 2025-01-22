フジテレビで女性アナウンサーの接待が常態化しているとの報道を受けて、大問題に発展している。他の民放局も調査に乗り出している。ＴＢＳは２０日に同様の問題がないか社内調査を開始したと発表した。日本テレビも２１日、「会食などにおける不適切な性的接触がなかったか」、外部の専門家を入れて社員らにヒアリングを行うと発表した。三谷幸喜氏はレギュラー出演しているＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」で