メジャーリーグなどで活躍したイチローさんが日本人選手初となるアメリカの野球殿堂に選ばれたことについて、林官房長官は「多くの方に夢や希望を与え続けてきたスーパースター」だと称賛し、祝意を述べました。林官房長官「日本人選手として初の殿堂入りについて、心からお祝いを申し上げます」メジャーリーグ・マリナーズなどで19年間活躍したイチローさんが日本人選手として初のアメリカ野球殿堂入りを果たしたことについて、林