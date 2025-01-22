イチロー氏（51、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が日本時間22日、日本人初となる米野球殿堂入りを果たした。歴史的快挙を成し遂げたイチロー氏はこの日、専門局『MLBネットワーク』のリモート出演後、マリナーズの本拠地・Tモバイルパークで会見を行った。MLB史上2人目、さらには野手史上初の“満票”での殿堂入りが期待されたが、2020年のデレク・ジーター氏（ヤンキース）と同じく満票に“わずか1票”及ばず。得