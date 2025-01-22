人手不足や長時間労働が問題視されている教育現場で、デジタルを活用した「働き方改革」への取り組みが進められています。【画像】残業月45時間超の教職員は…小学校で64.5％、中学校で77.1％志願者減少■テストもタブレットで自動採点で即返却東京・中央区の区立明石小学校。子どもたちが教室に着くと、まず準備したのがタブレットです。この日、4年生の算数の授業では、図形の面積を求める授業が行われていました。