「日本人で初めてのことですから、当然とはいえ嬉しいですね」メジャー通算3089安打を誇るイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が21日（日本時間22日）、資格1年目で米野球殿堂入りを果たした。ソフトバンクの王貞治会長が祝福のコメントを送った。王氏は「発表を待つだけでしたが、実際に決まって良かったです。日本人で初めてのことですから、当然とはいえ嬉しいですね。彼があれだけアメリカのファン