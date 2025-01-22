全日本プロレスは２０日、湯島の全日本プロレス事務所で今月２６日の幕張メッセ大会で開催する「ＧＡＯＲＡＴＶチャンピオンシップ」王者・宮本裕向と挑戦者・芦野祥太郎の記者会見を行った。芦野は１８日に新宿ＦＡＣＥでの「ファン感謝デー」で宮本を破り挑戦を表明し正式に決定した。芦野は昨年１年間を「まったく納得のいかない一年間。何も残せず何もできなかった」とかみしめ、現状打破を誓いタイトル挑戦へ動いたこ