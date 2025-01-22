年金の受給を65歳以降に繰り下げて受給額を増やす選択をしたものの、いざ70歳に近づくと「このまま繰り下げるべきか」それとも「今からでも取り下げて、受給を開始すべきか」と迷う方も多いでしょう。 この記事では、70歳まで繰下げ受給を予定している方が、今からその選択を取り下げて年金受給を開始できるかどうか、解説します。 年金の繰下げ受給とは？ 日本では原則として、65歳から年金を受け取ることができま