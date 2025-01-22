今日22日は、宮崎からウメの開花の便りが届きました。平年と同じ、昨年より3日遅い開花です。今シーズンは、これまでに沖縄と愛媛県松山でウメの開花が観測されています。宮崎からウメの開花の便り今日22日は、宮崎からウメの開花の便りが届きました。平年と同じ、昨年より3日遅い開花です。今シーズンのウメの開花は、1月7日に沖縄の那覇から始まり、17日は石垣島で、20日には愛媛県の松山で開花となりました。今日22日も宮崎など