【うさぎ アイコンフレーム＆ヘッダー画像】 1月22日 配布 アプリゲーム「ちいかわぽけっと」公式Xアカウントにて、うさぎのアイコンフレームとヘッダー画像を1月22日に配布を開始した。 1月22日は「ちいかわ」のキャラクター「うさぎ」の誕生日で、それを記念したアイコンフレームとヘッダー画像となっている。アイコンフレ&