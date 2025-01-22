日々の寝かしつけは、なかなかスムーズにいかず悩んでいる方もいるのではないでしょうか。1歳の息子さんを育てているチリ ツモル(@pasumondo)さんもその一人です。ある日、夫婦そろっての寝落ちを避けるため1人で寝かしつけを決行。「寝ましょうか」と声をかけるも、息子さんは最高潮にテンションが高くなっていて…。思わず白目になって寝そべってしまうチリ ツモルさんと、こっそりのぞきにきたパパの表情に要注目です。