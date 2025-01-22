Jホラーの新たなる地平を切り開いた恐るべき一本だ。【写真】才能が凝縮された会心作『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』（1月24日公開）は、怖過ぎて謎過ぎる深夜ドラマ『イシナガキクエを探しています』（2024）で視聴者の度肝を抜いた逸材・近藤亮太監督による、ホラーファン待望の長編監督デビュー作。第2回日本ホラー映画大賞を受賞した同名短編を、近藤監督自ら恐怖マシマシでリメイクした。目の前で忽然と姿を消した