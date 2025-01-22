自らの罪に裁きが下される、まさに前夜のことだった。【写真】東京都東大和市の”白いハーレムの館” 一夫多妻70代ハーレム男が複数のミニスカ女性を従えて歩く様子も「警視庁によると、準強制性交などの罪に問われていた東京都東大和市の無職、渋谷博仁被告（享年76）は10月19日夜、自宅でぐったりしているのを同居している女性に発見されました。女性は119番通報をしましたが、被告は搬送先の病院で死亡が確認されました。自殺