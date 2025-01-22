夫婦といえど、もとは他人。分かり合えないところもあるかもしれませんが、そこは理解し合えるように努力したり、思いやりを持ったりは必要なように思います。こっさん(@33kossan33)さんは、やっと夫が変わってくれて家事育児に協力的になったと喜んだのもつかの間、夫には全くその真意が伝わっていなかったことが判明。続く夫婦間のずれ。 『魚田家の育児今昔物語』13、14話です。ごらんください。 ©33kossan33