経団連の十倉雅和会長と連合の芳野友子会長が２２日、東京都内で会談し、２０２５年春闘が事実上スタートした。労使ともに賃上げの定着を目指すことで一致しており、働き手の約７割を占める中小企業でも高水準の賃上げが実現するかが焦点となる。会談の冒頭で、十倉氏は賃上げについて「（基本給を底上げする）ベースアップを念頭に置いた検討を呼びかける」と述べた。さらに「賃金引き上げの定着には中小の引き上げが不可欠。