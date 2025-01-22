２１日、ダボス会議で演説する丁薛祥氏。（ダボス＝新華社記者／黄敬文）【新華社ダボス1月22日】中国の丁薛祥（てい・せつしょう）共産党中央政治局常務委員・国務院副総理は21日、スイスのダボスで世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダボス会議）に出席し、「多国間主義の正しい道を堅守し、開放的、包容的な発展を促進する」と題する演説を行った。２１日、ダボス会議に出席した丁薛祥氏（左）。（ダボス＝新華社記者／彭子