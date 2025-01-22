海南省海口市で開かれた就職説明会の様子。（２０２４年９月２８日撮影、海口＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社北京1月22日】中国人力資源・社会保障部が21日に発表した2024年の都市部新規就業者数は1256万人で、1200万人以上とする年間目標を順調に達成した。都市部調査失業率の平均値は5.1％で、前年より0.1ポイント低下した。同部は2025年の計画について、重点分野や重点業種、都市・農村基層、中小・零細企業の雇用支援計画