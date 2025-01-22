【ナローゲージ ユニトラック 運転セット】 1月28日発売予定 価格：12,650円 KATOは鉄道模型「ナローゲージ ユニトラック 運転セット」を1月28日に発売する。価格は12,650円。 「ナローゲージユニトラック運転セット」は国際標準軌1,435mmよりも狭い（ナロー）鉄道を体験できる入門セット。枕木の間隔が広い簡