三重県では2月16日に「第18回美し国三重市町対抗駅伝」が開催されます。三重テレビでは各市町の出場チームをシリーズで紹介します。2013年に行われた第6回大会、トップでゴールテープを切ったのは津市チームでした。あれから12年。津市の精鋭たちが王者奪還を目指して、再び走り出します。今年の津市チームは、全区間で有力選手が揃い踏み。小川久監督が語る強みは、チームワークの良さ。「今までにないくらい仲が良い。和気あいあ