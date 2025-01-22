この漫画は、著者・じむ(＠jim.0384)さんによる、ママ友トラブルを描く作品。自信過剰で常に相手より上に立ちたい女性・めめちゃんママが、娘の言葉をきっかけにマウントママを卒業するまでを描いています。ママへの性格の悪さを暴露した手紙を読み上げ始めためめちゃん。めめちゃんママは、娘がおかしくなったと焦り「小児科に連れて行く」と言い出しました。しかしめめちゃんは、そんなことでは怯みません。『マウントママ友が恥