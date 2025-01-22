アーセナルのドイツ代表FWカイ・ハヴァーツ妻へのSNS上での脅迫行為によりロンドン北部のセント・オールバンズに住む17歳青年が逮捕された。ハートフォードシャー警察が発表している。17歳青年は12日に行われたFAカップ3回戦でアーセナルがマンチェスター・ユナイテッドに敗れたことを受けて妊娠中であるハヴァーツ妻ソフィアさんに対する胎児殺害を脅迫。この脅迫文をソフィアさんがインスタグラムで公開し、今回の逮捕に繋がった