人気の補整下着ブランド｢BRADELIS New York(ブラデリスニューヨーク)｣では、阪急うめだ本店にて｢BRADELIS New York(ブラデリスニューヨーク)｣の常設店を、2025年1月29日(水)よりオープンいたします。オープン記念の特別なキャンペーンも開催されるので、ブランドのファンは必見です。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 阪急うめだ本店に常設店をオープン 阪急うめだ