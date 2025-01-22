ドルトムントのヌリ・シャヒン監督が、公式戦4連敗に肩を落とした。クラブ公式サイトが伝えているウインターブレイク明け後、ブンデスリーガでは3連敗と不振に陥るドルトムント。21日に行われたチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第7節では、いまだ大会で勝利がないボローニャと対戦した。試合はドルトムントがボールを持つ展開となると、15分にセール・ギラシーがPKを決めて先制に成功。しかし、後半は守勢に回ると71分から