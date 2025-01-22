「娘に勧めたいN-BOX」の魅力とは50代の知人Aさんは娘さんに「N-BOXを勧めたい」と言います。理由を聞くと「日本一売れているから」のこと。ホンダの軽自動車として知られる「N-BOX」にはどのような魅力があるのでしょうか。売れ続けるホンダ「N-BOX」の魅力とは【画像】「えっ…！」これが「車中泊出来るN-BOX」 画像を見る！（30枚以上）2024年で1番売れた軽自動車がホンダのスーパーハイトワゴンとなるN-BOX。現在、10