「もうこれ以上インフルエンザ患者は増えないらしいですよ。なぜって？検査キットが品切れだから……」【写真】インフルエンザに負けない身体づくり！管理栄養士が教える「野菜の栄養を逃さない3原則」史上最大級のインフルエンザ到来！タミフル「品切れ」になったら……霜降り明星が1月11日深夜に自身のラジオ番組『オールナイトニッポン』で話したネタが本当になりつつある。過去最多の水準でインフルエンザが猛威をふるっ