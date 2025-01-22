俳優の高知東生（６０）が２２日までにＸ（旧ツイッター）を更新。中居正広の女性トラブルを起因とするフジテレビの騒動について、驚きの声をあげた。中居のトラブルについて、フジテレビは１７日に記者会見を行った。しかし記者クラブを中心とした閉鎖的なやり方が批判を呼び、多くのスポンサー企業がＣＭを見合わせる事態となっている。この状況に高知は「続々とＣＭ降板が続いているが、初動対応を誤るとここまで騒動が広