【宮崎祐樹連載オリのゴリＢｓを知り過ぎた男（４８）】２０１９年に引退した僕は現在、アクサ生命に勤務する傍ら社会人軟式野球チーム「ＢａｓｅｂａｌｌＴｅａｍＮＩＮＥ」の監督を務めさせていただいております。就任２年目の２３年には初の全国大会出場。ベスト４という結果を残すことができました。チームの母体である介護、福祉に関わる３つの会社。そのスタッフでもある選手たちと真剣に全国優勝を目指しているとい