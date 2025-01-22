春日井製菓は、2025年1月20日から、「つぶグミ」ブランドの人気商品「つぶグミチョコの贅沢」を、全国のコンビニエンスストアで販売しています。組み合わせの異なる3種のアソート「つぶグミチョコの贅沢」は、つぶグミの特徴であるシュガーコーティングがチョコレートになった、まるでスイーツのように贅沢な一品。2022年の初登場から年々売上を伸ばしていて、2024年には店頭での発売後、追加販売を実施する程の人気商品です。 フ