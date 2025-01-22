【ソウル聯合ニュース】米ビルボードが２１日（現地時間）に発表した最新チャートによると、韓国の人気グループ、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク）のロゼが世界的ポップスターのブルーノ・マーズとコラボしたシングル「ＡＰＴ．」がメインシングルチャート「ホット１００」で３週連続５位を記録した。「ＡＰＴ．」は７日付のチャートで５位に浮上し、韓国の女性アーティストとして最高位を記録した。昨年１０月にリリー