ドジャースの大谷翔平投手（３０）は２１日（日本時間２２日）に自身のインスタグラムのストーリーを更新して、マリナーズなどでメジャー通算３０８９安打のイチロー氏（５１＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）がアジア人、日本選手として初の米国野球殿堂入りを果たしたことを祝福した。期待されていた満票には１票足りず得票率９９・７４６パーセントだったが、資格１年目で選出された。９９・５パーセントを超