米野球殿堂は２１日（日本時間２２日）に今年の殿堂入りメンバーを発表した。マリナーズなどで通算３０８９安打のイチロー氏（５１＝マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクター）が資格１年目、アジア人、日本選手として初めて選出された。野手史上初の満票を逃したが、得票率９９．７％は史上３位。１６日に発表された日本の野球殿堂でも選ばれており、日米同時殿堂入りとなった。ヤンキースなどで通算２５１勝のＣ・Ｃ・