1999年11月28日に、飲酒運転のトラックが4人家族で乗車した普通車に衝突し、火災で幼い姉妹が死亡する惨事が起きた。「東名高速飲酒運転事故」はマスコミで大きく取り上げられ、危険運転致死傷罪（刑法208条の2、2001年新設）の成立に寄与した。事件から25年が過ぎた今、被害者遺族が思うこととは。〈前後編の前編〉 【画像】３度の緊急手術が必要なほどの重度の火傷を負った井上保孝氏 長女は「あちゅい」という言葉を残して…