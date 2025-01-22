中国四国農政局は酒気帯び運転をしたとして20代の男性職員を停職6か月の懲戒処分にしたと発表しました。停職6か月の懲戒処分を受けたのは山口・田布施町にある南周防農地整備事業所に勤務する20代の男性係員です。農政局によると男性係員は去年10月21日夜、柳井市で開催された職場の慰労会で飲酒した後、列車で光市の自宅に帰りました。翌朝、業務開始時間の直前に起床した男性はスマートフォンをなくしていて勤務先に連絡を