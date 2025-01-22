食品ロスの削減と家計応援を目的にした「食品お買得セール」が札幌のデパートで始まりました。多くの客が開店と同時に詰めかけ、にぎわいを見せています。（山岡記者）「いまセールが始まりました。お客さんが続々とセール会場へと入っていきます」「食品お買得セール」は、賞味期限が近かったり、パッケージに傷があったりして通常販売ができないものの、品質に問題がない食品などを中心に販