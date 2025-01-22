SNSで「3万円から投資を始めよう」などと嘘のもうけ話をして女性から約230万円をだまし取った疑いで男が逮捕されました。和歌山県の福田晋容疑者（22）は去年、SNS上で知り合った20代の女性に嘘のもうけ話をして約230万円をだまし取った疑いが持たれています。警察によりますと、福田容疑者は「最初は3万円を送金して投資を始めよう」「お金を海外に預けて増やす投資」などといった誘い文句で、女性に31回にわたって金を振り