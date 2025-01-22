タレント・歌手のあのが、1月21日に公開されたポッドキャスト番組「あのと粗品の電電電話」（Spotify）に出演。Mr.Children、BUMP OF CHICKENなどが所属するトイズファクトリーの「稼ぎ頭ですよぅ」と語った。バラエティ番組「あのちゃんの電電電波」（テレビ東京系）のゲストに神聖かまってちゃんが来たことから、霜降り明星・粗品の対バンに神聖かまってちゃんが呼べないか、オーイシマサヨシが呼べないか、といった話題となる。